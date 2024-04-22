شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية..هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 1.67% بختام جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.024 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.904 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 28144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 34321 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 12058 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 9284 نقطة.