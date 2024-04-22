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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعهد العالي للصناعات البلاستيكية أعلن عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1445 / 1446هـ. وأوضح المعهد أن التقديم يتم عبر البوابة الالكترونية: www.hipf.edu.sa ويستمر حتى الخميس الموافق 2024/05/16 م، مبينا أن مدة التدريب تمتد لسنتين في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، ويقدم باللغة الإنجليزية، مفيدا بأنه عند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

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