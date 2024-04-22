أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ على 10% في هنجلي للبتروكيميائيات الصينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت أرامكو السعودية في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة «مجموعة هنجلي»، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة «هنجلي للبتروكيميائيات»، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة.

ووقّعت الشركتان، أمس، مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية، لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسة ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام.

وتُعد «هنجلي للبتروكيميائيات» شركة تابعة وخاضعة لسيطرة مجموعة هنجلي للبتروكيميائيات، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومجمعا متكاملا للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ بالصين، ومعامل عدة، ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن هذه المذكرة تدعم جهود أرامكو الرامية إلى تنمية نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، وتواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، إذ تسعى إلى إحراز تقدم في استراتيجيتها لتحويل السوائل إلى كيميائيات.

كما تتطلع إلى بناء شراكات جديدة، وتعمل باهتمام لتوسيع حضورها في السوق الصينية المهمة.

وأرامكو السعودية إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات.

وتنتج الشركة برميلا واحدا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، وتواصل تطوير تقنيات جديدة للطاقة، وتحرص على موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

شركة هنجلي للبتروكيميائيات