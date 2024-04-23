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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة أعلنت عن استدعاء 33,350 مركبة (تويوتا - لكزس) لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N)، مما يزيد من خطر وقوع حادث. ويشمل الاستدعاء 28,627 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2020-2024، و4,723 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2020-2024. ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبداللطيف جميل للاندكروزر على الرقم المجاني (8004400055) وللكزس على الرقم المجاني (8001220022)، لإجراء التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء مجانا. وحثت «التجارة» ملاك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.

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