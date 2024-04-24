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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جازان وقعت مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بهدف تفعيل سبل التعاون لتوطين المهن والتعريف بمخرجات التدريب التقني. ووقع المذكرة أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، ومدير عام الإدارة للتدريب والتعليم المهني بالمنطقة المهندس علي مريع. وتضمنت المذكرة استقطاب الفرص الوظيفية وتوطين المهن في عدد من المجالات، ودراسة احتياج سوق العمل من البرامج والتخصصات على مستوى المنطقة، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتطوير وإعداد برامج تدريبية وتطويرية، إلى جانب عقد اجتماعات مع القطاع الخاص وتنظيم زيارات لمنشآت التدريب التقني، وتشجيع منشآت القطاع الخاص لتفعيل برامج التدريب التعاوني، والمشاركة في الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض.

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