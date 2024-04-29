شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3070 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الاثنين هبوط جديد بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3070 جنيها، بعد أن تراجع الذهب باكثر من 160 جنيها على مدار الأيام القليلة الماضية ليصبح إجمالي انخفاض الذهب 180 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

أسباب هبوط الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على السعر المحلي.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مطلع تداولات اليوم قبل أن تعود إلى التذبذب تسبب في زيادة الضغط السلبي على سعر الذهب بمصر، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليصل السعر المتوسط حالياً عند 47.70 جنيه لكل دولار.

سعر الذهب المحلي يميل إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استقرار سوق الذهب واختفاء عمليات المضاربة والحركات السعرية العنيفة، وفق تحليل جولد بيليون كما تستمر عمليات تصدير الذهب في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تراجع في سعر الذهب المحلي مقارنة مع السعر العالمي بهدف تحقيق فارق ربح عند التصدير.

أيضاً التوقعات بتراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تزايد الواردات الدولارية لمصر، وتسعير الدولار في موازنة العام المالي الجديد عند 45 جنيه للدولار، الأمر الذي يحرك سعر الصرف نحو الهبوط تدريجياً وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على سعر الذهب المحلي.

ومن جهة أخرى صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب مع بداية الأسبوع في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر هذا الأسبوع في محاولة لمعرفة المسار المتوقع للفائدة، أيضاً تصدر بيانات الوظائف الأمريكية والتي يكون لها تأثير كبير على حركة الدولار وبالتالي على سعر الذهب.

يشهد سعر الذهب المحلي تراجع خلال جلسة اليوم بسبب الضغط السلبي الحالي على سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية المستمر في التراجع بشكل تدريجي الأمر الذي يقلل من عملية تسعير الذهب.

تراجع سعر أونصة الذهب خلال جلسة اليوم إلى المستوى 2319 دولار للأونصة لتلامس الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، وقبل قبل أن يعود السعر إلى التعافي ليحاول اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة.

اختراق هذا المستوى يدفع سعر الذهب إلى الحد العلوي للقناة السعرية في المنطقة بين 2355 – 2365 دولار للأونصة. ولكن في حالة تراجع السعر وكسر المستوى 2320 دولار للأونصة قد يعيده إلى منطقة المستوى 2300 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

من جديد فشل سعر الذهب المحلي في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليغلق تداولات الأمس تحت هذا المستوى، ويستكمل اليوم حركة الهبوط التدريجي في السعر ليسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 3075 جنيه للجرام والملاحظ أن حركة هبوط السعر تدريجية بدون حركات عنيفة ويرجع هذا إلى استقرار سوق الذهب مؤخراً بعيداً عن المضاربات والحركات العنيفة.