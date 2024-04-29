شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: مصر الداعم التاريخى الأكبر والأهم للقضية الفلسطينية خلال عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى نسخته الشرق أوسطية والتى تستضيفها الرياض، يأتى فى إطار الجهود المستمرة والمتواصلة المبذولة من الدولة المصرية وتنسيق الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط، بما يخفف معاناة الشعب الفلسطينى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، أن الإدارة المصرية هى الداعم الأكبر تاريخيا للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لافتا إلى أهمية الإشارة إلى الثوابت المصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية المتمثلة فى ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن "القاهرة" تستضيف العديد من المباحثات مع كافة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية فى إطار جهود وقف نزيف الدماء الفلسطينية وإنهاء معاناة الأخوة الأشقاء فى قطاع غزة، لافتا إلى أن معبر رفح يعمل لمدة 24 ساعة يومياً لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لنحو 2.5 مليون فلسطينى فى قطاع غزة.