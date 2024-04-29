شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 5.57% بختام جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 26011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 11197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8376 نقطة.