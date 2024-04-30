وفد المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، شارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) في العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث ناقشت رئاسة البرازيل عدد من الأولويات لمجموعة عمل التجارة والاستثمار كالتجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، شارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) في العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث ناقشت رئاسة البرازيل عدد من الأولويات لمجموعة عمل التجارة والاستثمار كالتجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف. وعلى هامش الاجتماعات، نظمت أمانة مجموعة عمل التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجموعة التواصل للأعمال (B20) ورشة عمل ضمن مبادرة «المرأة في التجارة الدولية» في 23 أبريل 2024م، حيث سعت رئاسة البرازيل من خلال هذه المبادرة لحصر التحديات التي تواجه المرأة في التجارة الدولية، ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة في طرح الحلول وأفضل الممارسات للحد من تأثير تلك التحديات على مشاركة المرأة في التجارة الدولية.

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