شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تطوير مصانع شركة غزل شبين الكوم ضمن المشروع القومى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل ولنسيج والملابس متابعة عمليات تطوير المصانع التابعة وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والذى قام بزيارة مفاجئة لشركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة، تعرف على التفاصيل في 7 معلومات.

1 - تضم شركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج 7 مصانع 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة بالألياف الصناعية وآخران لإنتاج خيوط الاكريليك الصوفي والطرف المفتوح ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج.

2 – يتم تطوير مصنع "غزل 2" والذي يقع على مساحة 24716 متر مربع لإنتاج أجود أنواع الخيوط المدمجة والحلقية بعدد 47328 مردن وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 10 أطنان.

3 - الالتزام بتوقيتات تركيب الماكينات وبدء الانتاج فى ظل الدراسات التسويقية والتى تم اعتمادها للمنتج الجديد وزيادة الطلب الخارجى على الغزول الرفيعة من انتاج المصانع الجديدة.

4 - مشروع التطوير يشمل كافة المراحل المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج ويتكامل مع القطاع الخاص ، بهدف توفير احتياجات المصانع الخاصة من الغزول الرفيعة بل وهناك اتفاقات تمت لإنتاج أنواع خاصة من الغزول بدلا من استيرادها.

5 - توفير المواد الخام بجودة عالية لتشغيل المصانع الخاصة للملابس الجاهزة وأن هناك فرص للشراكة في مختلف مراحل المشروع انطلاقا من التوجه العام لدعم وتشجيع الاستثمار الخاص فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

6 - شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج تأسست عام 1959 على مساحة إجمالية 155 فدان، وفي عام 2021 اندمجت بها 4 شركات هي: الدلتا، ميت غمر، كوم حماده، الشرقية، ليصبح إجمالي مصانع الشركة 15 مصنعا.

7 – تنتج الشركة الغزول (خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبليستر وطرف مفتوح والاكريليك) إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.

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