شكرا لقرائتكم خبر تفاهم سعودي موريتاني في الطاقة المتجددة والهيدروجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض، مع وزير البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقة، وناقشا آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

وفي الاجتماع، الذي عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وقع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

وتشمل المذكرة تشجيع تبادل الخبرات، ودراسة فرص الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والطاقة الجوفية، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة.

كما تتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف.

المذكرة تشمل: