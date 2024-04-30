أمانة المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت إنشاء مشروع مجمع سكني تجاري في المدينة المنورة بحي الخالدية.

وأوضحت أمانة المدينة في بيان أمس، أن المشروع يأتي بمساحة 2500,84 متر مربع، و102 موقف للسيارات.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة التنافسية واستقطاب المستثمرين، وتوفير منتجات سكنية ذات جودة عالية تطوير، والتي تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.