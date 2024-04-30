شركة رؤى المدينة القابضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اتفاقية مع شركة هيلتون لتقديم خدمات الضيافة، لتشغيل أكثر من 1600 وحدة فندقية، يجري تطويرها في مشروع رؤى المدينة بالمنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

وستضيف «هيلتون» حسب الاتفاقية، 3 علامات تجارية، تشمل «كونراد رؤى المدينة»، ودبل تري باي هيلتون رؤى المدينة، وهيلتون جاردن إن رؤى المدينة. ومن المقرر أن توفر الاتفاقية أكثر من 1100 فرصة عمل وظيفية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة المهندس أحمد الجهني، أن الاتفاقية من شأنها دعم مشروع رؤى المدينة وتعزيز التنافسية والجاذبية له.