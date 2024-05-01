شكرا لقرائتكم خبر 33 مليارا مصروفات المنافع التأمينية و10 ملايين معاملة منجزة الكترونيا بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مصروفات المنافع التأمينية نحو 33 مليار ريال في الربع الأول لـ2024 الحالي، في حين تجاوزت المعاملات المنجزة الكترونيا حاجز الـ10 ملايين معاملة للفترة نفسها.وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الربعي، أن مصروفات المنافع التأمينية والتي تشمل القطاعين العام والخاص، بلغت 33 مليار ريال بنهاية الربع الأول لـ2024، فيما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» 315 مليون ريال. وجاءت مصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 230 مليون ريال.

واستعرض التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الالكترونية للمؤسسة خلال الربع الأول للعام الحالي، إذ بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 10 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل الكتروني كامل، عبر كل المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.

وتجاوزت شهادات مقدار المنافع المصدرة الكترونيا خلال الفترة 800 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية خلال فترة التقرير 176 ألف مستخدم، إذ تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، ومكنت العميل من مقابلة ممثلي خدمة العملاء وإنجاز جميع تعاملاته في بيئة افتراضية تحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضاف التقرير، بأن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي «أمين» بلغوا أكثر من 136 ألف عميل، إذ أسهم «أمين» كذلك في رقمنة تلقي خدمات المؤسسة على مدار الساعة، وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ باحتياجات العميل.

كما بلغ عدد مستخدمي خدمة المحادثة الفورية أكثر من 1900 عميل. وعن عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسي الالكتروني www.gosi.gov.sa، أوضح التقرير أن عددهم للفترة ذاتها بلغ أكثر من 7 ملايين زائر ومستخدم.

وتناول تقرير المؤسسة الربعي الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، إذ استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 192 ألف اتصال، فيما بلغت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة في منصة X أكثر من 171 ألف استفسار. كما بلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة حوالي 63 ألف عميل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أبرز التقرير جهود المؤسسة في هذا المجال، الرقابية منها والتوعوية والداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة خالية من إصابات العمل، إذ أشارت المؤسسة إلى أن الربع الأول من 2024 شهد انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الأول حاجز 22 ألف شهادة.

يذكر، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى نحو تحقيق أحد أهدافها المهمة والاستراتيجية، المتمثل في زيادة رضا العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات تقدم القيمة المضافة وتلبي تطلعات العملاء، وكذلك خلال توفير تجربة عميل مميزة واستثنائية وفق أحدث التقنيات التي أسهمت في توافر خدمات المؤسسة على مدار الساعة.

نشاط التأمينات في الربع الأول 2024