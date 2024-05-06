شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس وزراء "أوابك" يناقش مشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الـ 112 على مستوى مندوبي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في مدينة الكويت برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي تترأس بلاده الدورة لعام 2024.

افتتح الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني الاجتماع مرحباً بأعضاء المكتب التنفيذي ممثلي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في هذا الاجتماع، و الأمين العام للمنظمة، وأعرب عن شكره للأمانة العامة على التحضير والاعداد الجيد لهذا الاجتماع متمنياً التوفيق والنجاح لأعماله، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن هدف المنظمة الأسمى هو تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها ومصلحة شعوبها.



وأعقبه كلمة للمهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، الذي رحب مرة أخرى بأعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع مجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي تحتضنه دولة الكويت، متمنياً للاجتماع كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافه المرجوة وقدم خالص تعازيه لأعضاء المكتب التنفيذي في وفاة الأمين العام الأسبق للمنظمة، عباس علي النقي، الذي خدم المنظمة بتفان طوال فترة رئاسته لها والتي امتدت لأثنى عشر عام.



ثم تطرق أعضاء المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من ضمنها بند المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023 والذي أصدر المجلس قراره رقم 1/112 بشأن المصادقة على تلك الحسابات الختامية.



كما أطلع الاجتماع على التقدم المحرز على صعيد مشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، وأوصى المجلس الأمانة العامة بأهمية تكثيف الجهود والتعاون مع الاستشاري في سبيل استكمال الدراسة وإعداد تصورات كاملة للأهداف الاستراتيجية، والانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.



واطلع المجلس أيضاً على تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والذي تضمن متابعة الأوضاع البترولية العالمية، ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها، وأوصى بأهمية الاستمرار في مثل هذه النشاطات والعمل على تكثيفها، وفميا يخص البند المتعلق بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024، تم اختيار المجال المتعلق بـ"الطاقة الجديدة والمتجددة"، كمجالاً لتقديم البحوث لنيل هذه الجائزة.



وقام المجلس الوزاري بإعتماد كافة التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي بشأن البنود المطروحة وحث الأمانة العامة على العمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي، واختتم المجلس اجتماعه معربا عن شكره وتقديره مرة أخرى للأمانة العامة للمنظمة ولدولة الكويت على جهودهما المبذولة لعقد ونجاح هذا الاجتماع، متمنياً للجميع مزيد من البذل والعطاء في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بالمنظمة.