شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 40.7% نسبة المشتغلين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للعمل، رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة الخاصة بالقوى العاملة في مصر، وعلى رأسها وصول نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية إلى 40.7% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين 15 سنة فأكثر.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023، وكانت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2023.

وسجل نسبة المشتغلين بشكل دائم نحو 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 67.5% خلال عام 2022، وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60.5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023، و40.7% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية.