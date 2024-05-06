شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فوائد الأعشاب البحرية الاقتصادية والمناخية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاعف سوق الأعشاب البحرية العالمية ثلاث مرات في العقدين الماضيين، ليصل إلى 17 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل شريحة صغيرة ولكنها سريعة التوسع من قطاع مصايد الأسماك والموارد البحرية.

وبحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد ، تلعب النساء بشكل متزايد أدوارًا قيادية في قطاع الأعشاب البحرية، حيث يديرن حوالي 40% من الشركات الناشئة.

1- يمكن لمحصول المحيط أن يحسن بشكل كبير سبل العيش المستدامة لصغار المزارعين وجامعي الحصاد، وأن يمكّن النساء في المجتمعات الساحلية، وخاصة في آسيا وأفريقيا.

2- يمكن أن تساعد الأعشاب البحرية في تعزيز سبل العيش ومعالجة تغير المناخ وسد الفجوة بين الجنسين.

3- يمكن للأعشاب البحرية، وهي طحالب بحرية كبيرة متعددة الاستخدامات، أن تساهم بشكل كبير في العمل المناخي والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "محيط من الفرص: إمكانات الأعشاب البحرية لتعزيز الأبعاد البيئية والجنسانية لتغير المناخ". أهداف التنمية المستدامة."

4- "الأعشاب البحرية لديها قوى خارقة. وقالت شانتال لاين كاربنتييه، رئيسة فرع التجارة والبيئة في الأمم المتحدة: "يمكنها تعزيز العديد من أهداف التنمية المستدامة في وقت واحد - التمكين الاقتصادي للمرأة والأمن الغذائي مع المساعدة في معالجة الأزمة البيئية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث".

5- تشمل استخدامات الأعشاب البحرية مجالات مختلفة، بما في ذلك استخدامها في السوشي والسلطات والحساء والمشروبات، كما أنها تستخدم في القطاعات الصناعية مثل الأدوية، وأعلاف الحيوانات المائية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات، والتعبئة الحيوية، وفي المشاريع البيئية التي تتراوح من احتجاز الكربون إلى إنتاج الطاقة المتجددة.

6- يتم استخدامها لمعالجة نقص التغذية الشائعة، بما في ذلك الحديد وفيتامين أ وأوميجا 3 واليود، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تركيبته الغذائية وتوافره البيولوجي ومخاطره الصحية.

7- تظهر بيانات التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن السوق العالمية للأعشاب البحرية تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين، من 5 مليارات دولار في عام 2000 إلى 17 مليار دولار في عام 2021، عندما بلغت صادراتها العالمية حوالي مليار دولار.

8- قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قيمة السوق العالمية لمصايد الأسماك والموارد البحرية الحية بنحو 400 مليار دولار في عام 2020، مما يجعل الأعشاب البحرية قطاعًا صغيرًا ولكنه سريع النمو.