شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من المنتجات البترولية ترتفع إلى 160 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من منتجات البترول في أوائل العام الجاري 2024، حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 160 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 127 مليون دولار في شهر فبراير عام 2023، بزيادة بلغت 33 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 25%.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 3.36 مليار دولار، بينما كانت 3.52 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي 2023، بنسبة انخفاض بلغت 4.7%، وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع فى شهر فبراير الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 19.2%، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 17.4٪، وصادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 41.5%.

وفى المقابل تراجعت قيمة الواردات بنسبة 2.4٪، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 14.6%، ثم فول صويا بنسبة 18.7%، وأخيرا واردات خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 3.1%.