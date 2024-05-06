شكرا لقرائتكم خبر عن 597 مليون جنيه لتطوير الشبكات الكهربائية بمحافظات الصعيد ومراكز خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس احمد صدقي، خطة لتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظات الصعيد التابعة للشركة وهى الأقصر واسوان وسوهاج وقنا ، ومن بينها تطوير مراكز خدمه العملاء لاهالى الصعيد لتقديم خدمات بمعايير عالمية، وذلك باستثمارات تصل إلى 597 مليون 420 ألف جنيه لتنفيذ خطط التوسعات بالشبكة والإحلال والتجديد.

وفيما يلي خطة الشركة لتطوير مراكز خدمه العملاء:

1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي 51 مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً، مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية الموحدة.

2- التوسع في عمليات التحول الرقمي من خلال ما يلى:-

- التوسع في العمل بنظام التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية المختلفة لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الشحن المحمولة تيسيرا على المشتركين.

- تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل والمقروء بصفر للوصول للنسب الحقيقية.

- التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخرى متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.