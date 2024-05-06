شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع إلى 3090 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 مايو 2024 ويسجل الذهب ارتفاع بقيمة 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3090 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3531 جنيها.

عيار 21 يسجل 3090 جنيها.

عيار 18 يسجل 2649 جنيها.

عيار 14 يسجل 2060 جنيها.

الجنيه الذهب 24720 جنيها.

سعر الذهب في أبريل

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال أبريل 2024 انخفاض ملحوظ بنسبة 1.8% ليخسر الجرام 55 جنيه من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3055 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3110 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب في ظل استمرار الضغط السلبي من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي وضعف الطلب المحلي على الذهب في مصر، بينما تستمر التدفقات الدولارية في الدخول لمصر مما يساعد على استقرار سعر الصرف.

بشكل عام انخفض سعر الذهب المحلي خلال شهر ابريل ولكن كانت الحركة ضعيفة ويسيطر عليها التذبذب بشكل كبير في ظل استقرار حركة سعر الصرف وميله إلى التغير بشكل معتدل دون تحركات مفاجأة. هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل عام خلال شهر ابريل.

يذكر أيضاً أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024 - 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

الضعف في الطلب على الذهب المحلي دفع التجار إلى عمليات تصدير الذهب لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب المحلي، وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخراً ليتم تسعيره بأقل من السعر العالمي للمرة الأولى منذ عام 2022.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.

ومن جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين مما كان له أثر إيجابي على سوق صرف العملات ومن ثم الذهب.



