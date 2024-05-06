شكرا لقرائتكم خبر عن "تابلت استبيان" ومنافذ ذكية لذوى الهمم أهم ملامح تطوير كهرباء شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية أعمال تطوير غير مسبوقة بشكل عام وبشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسام عفيفي بشكل ، حيث تشهد الشركة طفرة كبيرة في التوسع فى تقديم كافة الخدمات بشكل آلى، حيث تم تطوير وإعادة هيكلة مراكز خدمة العملاء بالشركة كالآتى..

1- زيادة عدد منافذ تقديم الخدمات الذكية.

2- تأهيل العاملين لتقديم كافة الخدمات Q – System- :

هو عبارة عن مكينة لتنظيم العملاء لتلقي الخدمات حيث يتم ارسال رسائل نصية علي الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقي الخدمة ورسالة اخري لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل اليه .

3- تطوير منطقة انتظار العملاء مع وضع شاشات توضح الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمة والمدة الزمنية لكل خدمة .

4- جهاز ذوي الهمم (الصم والبكم )

هو عبارة عن تابلت يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات للعملاء وتلقي استفساراتهم والرد عليها من خلال برنامج معد لذلك.

5- تابلت الاستبيانات وهو عبارة عن تابلت لاستبيان اراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمة لهم .

6- تم وضع العديد من اللافتات الارشادية داخل مراكز خدمة العملاء تحمل رسائل موجه للحفاظ علي الكهرباء وترشيد الاستهلاك .

7- مدخل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة:

تم عمل ممر رخامي قليل الانحدار يسمي (رامب) خاص بالسادة ذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة الوصل الي مكان تقديم الخدمة

8- المنطقة الذكيةSmart Area و هى منطقة يتم من خلالها حصول العميل علي الخدمة بنفسه لفتح حساب على المنصة الالكترونية الموحدة.

و تنفذ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في اطار استراتيجية تعزيز وفاعلية الخدمات وتحقيق رضاء العملاء من خلال :

-1 انشاء وتفعيل نظام لجودة الخدمات عن طريق مورد بشري قادر علي تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر.

2- ترسيخ مفهوم الهوية البصرية لجميع مراكز خدمة العملاء وتشمل مجموعة متناسقة من العناصر المرئية التي تعبر عن الشركة.

3- تم عمل إحلال وتجديد وتغيير الشكل الهندسي للمبني بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العملاء

4- تم فصل أماكن الخدمات المقدمة للعملاء لتسهيل وتيسير تقديم الخدمة وذلك من خلال:

1- مركز خدمة العملاء (للتعاقدات)

2- مركز خدمة العملاء (للشحن والتحصيل)

1- مركز خدمة العملاء (التعاقدات)

تقديم خدمات ( التعاقدات والحصول على الشهادات وتقوية العدادات وطلبات الفحص )

2- مركز خدمة عملاء ( الشحن والتحصيل )

تقديم خدمات ( الشحن – تحصيل الايصالات – سداد سرقات التيار )