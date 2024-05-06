شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات للرقابة المالية بالجامعات للتوعية بالثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوات لطلاب جامعات طنطا والسادات والأزهر ودمنهور، بمشاركة مئات الطلبة والطالبات، لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية من أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ويأتى ذلك في إطار مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالى الذى يهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتحفيز الطلاب على ريادة الاعمال، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحسين مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية في المجتمع خاصة بالأنشطة المالي غير المصرفية أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحلول التمويلية والاستثمارية لتحسين أحوالهم المعيشية وتحقيق مستهدفاتهم، وخلق أجيال جديدة قادرة على بناء أعمال ومشروعات خاصة تحسن حياتهم وتساعد مجتمعهم.

فيما قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعريف والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب الجامعات المصرية يعزز من معرفتهم للبدائل المتاحة لحصولهم على التمويل اللازم لبدء المشروعات وتنميتها وريادة الأعمال عند بدء حياتهم العملية.