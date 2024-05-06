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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حزمة استثمارية بنحو 100 فرصة أطلقتها أمانة منطقة الباحة في أنشطة متعددة تشمل الترفيهية والتجارية والصحية والرياضية، وذلك في الأمانة والبلديات التابعة لها، بحضور أمين الباحة الدكتور علي السواط، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية المهندس إيهاب حسوبة، وعدد من رجال الأعمال في منطقة الباحة. وناقش الحضور بعد إطلاق الفرص التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالمنطقة، بهدف رسم مسارات واعدة ومحفزة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد.

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