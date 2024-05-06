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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، زار المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالرياض، بهدف الوقوف على التحديات، وتقديم الدعم اللازم. وزار ابن سلمة مصنع أديب لصناعة اللوحات الداخلية والخارجية، في المدينة الصناعية الأولى، كذلك شركة نبض للصناعات الطبية إحدى المصانع الجاهزة مكتملة الخدمات، التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لشركائها المستثمرين، وتستهدف توطين الصناعات النظيفة والخفيفة.

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