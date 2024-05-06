تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وصندوق التنمية الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ـ مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة القيسي، ورئيس الاستراتيجية التنفيذي بالصندوق عادل الجمعة.

وتؤسس مذكرة التفاهم لإطار عمل مشترك بين المؤسسة وصندوق التنمية الزراعية بهدف تعزيز المصالح من خلال المبادرات الاستراتيجية و بناء القدرات في مجال التأمين الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تعزيز فهم الصندوق لنموذج وآلية أعمال المؤسسة وخدماتها.

وستسهل المذكرة ارتباط الصندوق بالنقابات والجمعيات المهنية ذات الصلة لتعزيز التطوير المهني والتعاون في الدول الأعضاء، وتأمين الاستثمار الأجنبي لصالح سلسلة القيمة الزراعية في المملكة والدول الأعضاء الأخرى في المؤسسة.

وقال القيسي «تمثل شراكتنا مع صندوق التنمية الزراعية السعودي تقدما كبيرا في جهودنا المستمرة لدعم النمو الاقتصادي من خلال حلول التأمين المصممة حسب احتياج الدولة المستفيدة».

تؤسس المذكرة:

لإطار عمل مشترك بهدف تعزيز المصالح من خلال المبادرات الاستراتيجية وبناء القدرات في مجال التأمين الإسلامي، وتأمين ائتمان الصادرات.

تسهل المذكرة:

ارتباط الصندوق بالنقابات والجمعيات المهنية ذات الصلة لتعزيز التعاون في الدول الأعضاء، وتأمين الاستثمار الأجنبي لصالح سلسلة القيمة الزراعية في المملكة.