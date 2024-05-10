شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تخفيض الأسعار.. هبوط مبيعات السيارات فى أبريل لتسجل 21143 مركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أبريل 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 21143 مركبة، ومقارنة بشهر مارس نجد هناك انخفاض بنحو 1235 مركبة.

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية خلال أبريل الماضي بلغت حوالي 2393 مركبة .

وكانت كالآتي: ترخيص موديل 2021 لـ 4008 مركبة، موديل 2022 لـ3987 مركبة، موديل 2023 لـ10755مركبة.

يذكر أن التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري قد اوضح ان عن عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود عن شهر ابريل (زيرو ومستعمل) سجلت حوالي 355413 مركبة .

جاء من بينها 341 مركبة تعمل بالكهرباء و2248471 تعمل بالبنزين و86122 تعمل بالسولار و8899 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي .