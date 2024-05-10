شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 84.24 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4 %، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5 %، إلى 79.64 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي جلسة سابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأمريكية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.