شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهبية من وزن 1 جرام لـ50 جراما فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر 3589 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3589 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8979 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها.