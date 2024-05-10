شكرا لقرائتكم خبر عن اميك: انخفاض مبيعات السيارت بنسبة 43% خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير "اميك 2024" مجلس معلومات سوق السيارات، أن المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي قد إنخفضت بنسبة 43%، ويعد هذا كبر إنخفاض في السوق المحلية منذ 2019.



وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري2024 بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بـ18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض نسبته 1.2%.

كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، كما إنخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.