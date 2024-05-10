شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب إلى 3140 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 10-5-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها اجتذاب 3 شركات صرافة حكومية، حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليارا و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وارتفاع أسعار الذهب في مصر حوالي 70 جنيها، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 3589 جنيها، وعيار 21 سجل 3140 جنيها، وعيار 18 سجل 2691 جنيه، والجنيه الذهب 25120 جنيها.

الصرافة: 25.5 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

نجحت شركات صرافة حكومية الأهلي للصرافة التابعة "للبنك الأهلي المصري"، ومصر للصرافة التابعة "لبنك مصر"، وكايرو للصرافة التابعة "لبنك القاهرة "، في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليارا و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 14 مليارا و310 ملايين جنيه.

سعر الذهب فى مصر الآن يسجل 3140 جنيها للجرام عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر حوالي 70 جنيها بالتزامن مع عودة الصعود إلي السعر العالمي للذهب لمستويات فوق 2360 دولار للأوقية بعد تقارير الوظائف الأمريكية، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 3589 جنيها، وعيار 21 سجل 3140 جنيها، وعيار 18 سجل 2691 جنيه، والجنيه الذهب 25120 جنيها.



كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي التي صدرت 9 مايو 2024 ارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل لينهي الشهر عند المستوى 2307 دولار للأونصة، ليشير مجلس الذهب العالمي أن الذهب قد ارتفع لأعلى مستوياته على الاطلاق خلال شهر أبريل ولكنه شهد تراجع بحلول نهاية الشهر.

مصر للألومنيوم تصل للطاقة التصميمية القصوى فى التشغيل والإنتاج

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادى أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل وتعمل شركة مصر للالومنيوم حاليا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط الانتاج الامر الذى انعكس فى زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها، وأن أرباح الشركة خلال العام الحالي ستكون مضاعفة.

أوضح أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء ، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك فى إطار الحوكمة والشفافية.