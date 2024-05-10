شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرارات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة، أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الموازنة الجديدة.

س- هل استوفت الموازنة العامة الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؟

ج- استوفت الموازنة العامة نسب الاستحقاق الدستوري بتخصيص 496 مليار جنيه لبند الصحة، و565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي.

س- وهل رفعت الموازنة حجم المخصص للدعم؟

ج- نعم رفعت حجم المخصص لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 532.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد بنسبة نمو 19.3% بهدف تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

س- وكم سيبلغ حجم الإنفاق على دعم السلع والبترول؟

ج- ستتحمل الموازنة العامة مبلغ 298 مليار جنيه للدعم السلعي بالموازنة الجديدة منها: 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%.

كما خصصت الموازنة مبلغ 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%، وتم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7% عن العام المالي الحالي.

س- وهل خصصت الموازنة مبالغ لعلاج المواطنين؟

ج- خصصت الموازنة مبلغ 232 مليار جنيه للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية، منها: 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7%، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7%.

كما خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «398 مليون جنيه للطلاب، و54 مليونًا للمرأة المعيلة و187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلًا على 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

س- وهل هناك مخصصات لأصحاب المعاشات؟

ج- خصصت الموازنة العامة 214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

كما خصصت 40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ 29%، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.