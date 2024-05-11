شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 75.7% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 1.976 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.8%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.3%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.7%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 949.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 943.7 مليون جنيه بنسبة 5.7%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 726.6 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 711.7 مليون جنيه، و631.5 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.8%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365.74 نقطة.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد عطلة يومي الأحد والإثنين للاحتفال بعيدي العمال وشم النسيم.