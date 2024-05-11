شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.."طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ2.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 34.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 834.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم" بحجم تداول بلغ 29 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 401.2 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 62.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 381.1 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 10.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 369.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 49 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 287.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 240.4 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 18.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 182.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 6.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 173.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 56.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 162.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365.74 نقطة.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد عطلة يومي الأحد والإثنين للاحتفال بعيدي العمال وشم النسيم.