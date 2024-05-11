شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لغرفة الصناعات الهندسية يكشف عن توافر 35٪؜ من مستلزمات صناعة الكراكات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا موسعا حول بحث سبل توطين صناعة الكراكات في مصر بمختلف قدراتها بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس و ترسانة الاسكندرية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة الاعتماد الفرنسية و رؤساء شعب بناء واصلاح السفن و العدد والالات بالغرفة الهندسية و ممثلين ايضا عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وشركة المقاولين العرب

ورئيس مكتب هيئة الاشراف الفرنسية وممثل شركة IHC الهولندية و عدد من المستثمرين في هذا المجال و عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة .

قال محمد المهندس رئيس الغرفة أن هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة لتوفير مستلزمات انتاج هذه الصناعة بشكل كبير وتوطين صناعة الكراكات في مصر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يضم نخبة متميزة جدا في هذا المجال سواء ممثلين عن الحكومة أو القطاع الخاص لديهم خبرات طويلة في هذا القطاع مثل هيئة قناة السويس و ترسانة الاسكندرية وغيرها والهدف توطين هذه الصناعة سواء من خلال توفير مستلزمات الانتاج محليا او توطين هذه الصناعة بتطوير التكنولوجيا التي تتطلبها .

وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء واصلاح السفن بالغرفة أن هذا الاجتماع بناء على توجيه رئاسي بتعميق صناعة الكراكات وتعميق هذه الصناعة بشكل أكبر .

ولفت إلى أن هذه الصناعة صعبة جدا ولكن نحن في مصر لدينا تجارب ناجحة ومتميزة في مصر وخبرات كبيرة في هيئة قناة السويس وترسانة الإسكندرية، مؤكدا أن نتائج هذا الاجتماع ستكون مثمرة للغاية .

وأجمع المشاركون بالاجتماع أن التوجيه الرئاسي بتعميق صناعة الكراكات يهدف الى تشغيل كيانات عملاقة و استثمار العنصر البشري المتميز بتوفير فرص عمل كثيرة وتوفير عملة صعبة سواء بالتصدير او الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد.

واكد المشاركون، إمكانية توفير من 25 الى 35٪؜ من نسبة المكون المحلي لتصنيع الكراكات في الوقت الحالي عن طريق توفير مستلزمات الانتاج و توفير الاعتمادات الدولية من مؤسسات دولية بحرية تمنح الشهادات اللازمة لها لدخولها في صناعة الكراكات و هناك جهات مانحة تعمل حاليا على ذلك مثل مكتب هيئة الاشراف الفرنسي .

واتفق المشاركون على ضرورة رفع كفاءة المنتج الحلي بشكل أكبر و عرض مستلزمات هذه الصناعة من طلمبات وخطوط مواسير و مواتير وغيرها على القطاع الخاص والحكومي لتوفيرها لهذه الصناعة بدلا من استيرادها من الخارج .

وأشاروا الى أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة احتياجات السوق المصري من الكراكات والعمل على تصنيعها محليا بالجهات المتخصصة و تدير احتياجات هذه الصناعة بشكل كافي .

وتم الاتفاق على إرسال خطاب لرئيس هيئة قناة السويس للسماح لكافة المختصين من حضور الاجتماع لزيارة الهيئه ومشاهدة الكراكات العملاقه على الطبيعة ودراسة المواصفات خلال اللقاء مع الساده المهندسين المختصين بهيئة قناة السويس فى الموعد الذى يتم تحديده.