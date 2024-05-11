شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطلق بعثة تجارية للأردن بمشاركة 28 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو، وذلك في إطار توجهات المجلس لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة هاني برزي لتوسيع رقعة تواجد المنتجات المصرية الغذائية في أسواق الدول العربية.



وفود تجارية تتفقد منتجات الشركات المصرية

أشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن البعثة المصرية تلتقي قادة مجتمع الأعمال الأردني وعدد ضخم من كبار المستوردين في الأردن، وكذلك يتم عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي غرفة تجارة الخليج وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن من أجل النهوض بحركة التجارة الغذائية بين البلدين وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.



الشركات المصرية تعرض منتجاتها للتصدير للأردن

وشارك في افتتاح فعاليات البعثة السفير محمد سمير سفير مصر في الأردن، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، ومنى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان، وعلاء الوكيل رئيس البعثة التجارية الغذائية المصرية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وتميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس.



وفد بعثة الشركات المصرية للأردن

وقال علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية في الأردن، إن هناك حرص كبير من المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلي السوق الأردني بوصفه أحد أكبر الأسواق المستوردة أغذية من مصر، كما أنه سوق حيوي يساهم في دخول البضائع والمنتجات الغذائية المصرية إلي عدة أسواق أخرى منها فلسطين وسوريا والعراق والسعودية مما يجعل الأردن سوق يمكن أن نطلق عليه رأس حربه للانطلاق بالمنتجات إلى كافة الأسواق المجاورة.



الشركات المصرية المشاركة في بعثة تصديرية للأردن

وشدد "الوكيل"، في تصريحات له على هامش افتتاح البعثة التجارية المصرية بالأردن، على أن اللقاءات الثنائية على هامش هذه البعثة سيكون لها دور كبير في عقد صفقات تصديرية مستقبلية للشركات المصرية المشاركة في البعثة التجارية وهو ما يساهم في زيادة صادرات هذه الشراكات وزيادة الصادرات الاجمالية للشركات المصرية.



مشاركون بالبعثة المصرية للأردن

وأوضح "الوكيل"، أن السوق الأردني يعرف المنتجات المصرية الغذائية بشكل جيداً جدا وهذه ليست المرة الأولي التي نطلق فيها بعثة تجارية لهذا السوق، لكن سبق ونظمنا بعثة سنة 2022 والتي كانت باكورة نشاط قوي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حول السوق الأردني.



شركات مصرية تعرض منتجات غذائية للتصدير

وأكد رئيس البعثة التجارية المصرية، على أن البعثة التجارية تساهم في تعريف الأسواق المختلفة بالمنتجات المصرية فتجد أن سوق خارجي يعرف منتج ويهتم به ولا يعرف منتج آخر وهنا يأتي دور هذه البعثات مما يجعلها انطلاقة لنا، وتعد البعثات التجارية أحد أهم وسائل فتح باب لدخول منتجات جديدة لبعض الأسواق التي نستهدفها.



شركة مصدرة للأردن

من جانبها أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن السوق الأردني أحد أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة لنا خلال السنوات الأخيرة بوصفه سوق محوري لعدد من الأسواق المحيطة، لذلك هذه البعثة تخدم الشركات المصرية في الوصول بإنتاجهم إلى 5 أسواق تقريباً هي الأردن والسعودية وفلسطين والعراق وسوريا حيث تصل المنتجات الغذائية المصرية عبر السوق الأردني إلي كافة الأسواق المحيطة.



معرض لمنتجات الشركات المصرية المصدرة للأردن

وأشادت مي خيري، بالتنسيق والتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومكتب التمثيل التجاري في عمان برئاسة منى عبود من أجل الخروج بهذه البعثة على الوجه الأكمل ومساعدة الشركات في حصولها على كافة المعلومات والأرقام والإحصاءات عن السوق الأردني بشكل دقيق حتى تتمكن كل شركة من تحديد أولوياتها خلال التعامل مع المستوردين في الأردن.

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن البعثة المصرية الأولى للأردن سنة 2022 حققت نجاحًا ملموسًا مما دفع المجلس لتنسيق بعثة أكبر لاستكمال خطة المجلس للنهوض بالصادرات الغذائية إلى السوق الأردني ، مشيرة إلى أن 80% من الشركات المشاركة في بعثة 2022 نجحت في عمل وكلاء دائمين لهذا السوق، والشركات المشاركة في بعثة 2024 أغلبها شركات جديدة.

وبدوره قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن البعثة التجارية المصرية الي الأردن تأخذ ثقل كبير بمشاركة عدد من الهيئات والجهات والغرف مما يجعل البعثة محط اهتمام كبير من المستوردين في الأردن، لافتاً إلي تنسيق لقاء بين الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيره الاردني لزيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري بين البلدين.



طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء

وأوضح الضوي، أنه تم تنظيم جولة للشركات المصرية في عدد من الأسواق الأردنية والهايبر ماركت للتعرف على إمكانيات الأسواق الغذائية وكذلك متوسط الأسعار والوقوف على أرض الواقع ومعرفة احتياجات السوق الأردني من الأغذية وكذلك معرفة احتياجات المستهلكين ومدى اقبالهم على المنتجات الغذائية المصرية.

وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأردني يأتي في المرتبة السادسة كأهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار وأنها تمثل 3.7% من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، كما بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 376 شركة في عام 2023 من بينهم 43شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

وخلال فعاليات الافتتاح كرم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، كلا من خليل الحاج توفيق رئيس النقابة العامة للغذاء بالأردن، وأمجد رشايدة مدير المؤسسة العامة للغذاء، وزهير حرب مدير عام نقابة تجار الغذاء، وأمجد رشايدة مدير مديرية الغذاء بالأردن، وسيم الجعبري رئيس نقابة تجار فلسطين، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومنى عبود مدير مكتب التمثيل التجاري، ويحيى عصام مدير الخط الملاحي في شركة ترنسمار.