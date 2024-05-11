شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الغذائية: مصر رقم واحد في تصدير الفراولة المجمدة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية في الأردن، رئيس لجنة البعثات التجارية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن تحقق الصادرات زيادة لتصل إلى قرب 6 مليارات دولار بنهاية 2024، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعات الغذائية المصرية، وذلك استمرارًا لتطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية على مدار السنوات الماضية.

وقال "الوكيل"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش البعثة التجارية المصرية في الأردن، إن مصر سطرت خطة نجاح كبيرة في آخر 5 أو 6 أعوام في تنمية صادرات الصناعات الغذائية المختلفة، كاشفاً أن قطاع الفراولة المجمدة يصدر منفردا 350 ألف طن سنوياً لتصبح القاهرة أكبر مصدر للفراولة المجمدة في العالم.

وأشار "الوكيل"، إلى التعاون المثمر والجاد مع هيئة سلامة الغذاء من أجل تحقيق نهضة حقيقية جديدة للصادرات المصرية، فالهيئة تعتبر الداعم الرئيس والأكبر لقطاع الصناعات الغذائية، وأن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة يتواجد مع البعثة المصرية في الأردن وهو ما يعتبر رسالة طمأنة.



علاء الوكيل في حواره مع الزميل إسلام سعيد

وأضاف "الوكيل"، أن الهدف من البعثة التجارية بصفة عامة هو تعريف الأسواق الجديدة أو الأسواق القائمة بالمنتجات المصرية الغذائية وخلق حلقة تواصل بين المصنعين والمستوردين، وهذا ما نجحت فيه البعثة التجارية بالأردن خاصة أنها ليست البعثة الأولى، لافتا إلى مشاركة أكبر المستوردين في الأردن وعدد من دول الجوار في اللقاءات المنعقدة مع الشركات المصرية المصدرة.



علاء الوكيل يكشف عن صدارة مصر تصدير الفراولة

وتطرق رئيس لجنة البعثات التجارية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن هناك تنسيق وتعاون كبير مع نقابة المواد الغذائية في الأردن لتسهيل كافة الأمور المرتبطة بالبعثة وكذلك التعامل الفوري مع أية تحديات أمام الشركات المصرية المصدرة للسوق الأردني.



علاء الوكيل خلال حواره مع الخليج 365 في الأردن

وذكر علاء الوكيل، أن هناك عدد من القطاعات الصناعية الغذائية الواعدة منها الألبان والصلصة والمجمدات والزيوت وغيرها لها فرص كبيرة في السوق الأردني والأسواق المجاورة، لذلك نحرص بشكل دائم على فتح قنوات اتصال مع المستوردين والغرف التجارية بالأردن بالإضافة إلى النقابة العامة للغذاء.