شكرا لقرائتكم خبر عن 26 موظفًا يتدربون على الحوكمة والتحول الرقمي بكلية ثندربيرد بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لعدد 26 مشاركًا من القيادات يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة.



موظفون بالحكومة في تدريب بكلية ثندربيرد

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي، يتم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات عدد من قيادات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.



تدريب الموظفين على الحوكمة

وأضافت "شريف"، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن البرنامج يتميز بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.



المشاركون بتدريب كلية ثندربيرد

يشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار 6 أيام، يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتم بشكل تفاعلي وعملي.