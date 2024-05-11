شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 3140 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3140 جنيها الآن، وقت صياغة هذه السطور، متراجعا 10 جنيهات قياسا على سعر إغلاق أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

تطورات الذهب

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعًا بمقدار 45 جنيهًا، وأغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيه للجرام.



استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجعًا تدريجيًا، ويتداول حاليًا عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر أبريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.

انتهت مبادرة زيرو جمارك يوم أمس المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.