شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة تجار الأغذية بالأردن: جودة إنتاج الخضراوات المجمدة المصرية تضاهي أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زهير حرب مدير عام نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن، إن الخضروات المجمدة المصرية تنافس نظيرتها الأوروبية وتتميز بسعر تنافسي، مما دفع عدد كبير من التجار الأردنيين للاستيراد من مصر بدلًا من أوروبا، موضحًا أن قيمة الخضروات المجمدة الواردة من أوروبا تبلغ 1800 دولار في حين تصل المصرية إلى 900 دولار فقط.

وأضاف "حرب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش افتتاح البعثة التجارية المصرية في الأردن، أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدًا بين مصر والأردن، ووففي فترة حظر تصدير الزيت خلال بداية الحرب الأوكرانية، كان هناك موقفًا مشرفًا من مصر حين صدرت لنا القاهرة كل الكميات المطلوبة لدعم السوق الأردني.

وأشار إلى أن هناك اتفاق منذ عام 2019 بين النقابة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وفي 2020 وقعنا اتفاق اخر مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وهو ما ساهم في حل 85% من المعوقات بين المصنع المصري والمستورد الأردني حيث قمنا بتنظيم القطاعات ونزود المستوردين لدينا بكل المعلومات عن المنتجات التي يريدها من مصر.

وأكد مدير عام نقابة تجار المواد الغذائية، أن هناك ثقة كبيرة من الأردن في الإنتاج المصري الغذائي، حيث تقوم النقابة بالترويج بقوة للإنتاج المصري، وإن المشكلات الكبيرة في البحر الأحمر دفعت مستوردين جدد إلي البحث عن بدائل من مصر مما سيكون له انعكاس إيجابي على الصادرات المصرية إلي الأردن.

وتابع زهير حرب، أن مصر نجحت بقوة في تنظيم سوق الصناعات الغذائية المصرية مما كان له انعكاس إيجابي على جودة المنتجات المصرية خلال السنوات الماضية وهو ما دفعنا لتعزيز التعاون التجاري مع القاهرة.