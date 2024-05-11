شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى فى مصر اليوم السبت 11-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 11-5-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12 جنيهًا للشراء، و13 جنيهًا للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.08 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

12.96 جنيه للشراء.



13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12 جنيهًا للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.03 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.08 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13 جنيهًا للشراء.

12.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

12.94 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.