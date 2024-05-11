شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء: الهيئة تساعد الشركات الغذائية لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، في افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية بقطاع الصناعات الغذائية في الأردن وذلك بحضور واسع من المستوردين بدولة الأردن وعدد من الدول المجاورة ومشاركة كبيرة من الشركات المصرية بعدد 28 شركة.

واستهل الدكتور طارق الهوبي كلمته بالترحيب بالحضور وعلى رأسهم السفير محمد سمير سفير مصر في الأردن، ومنى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان، وعلاء الوكيل رئيس البعثة التجارية الغذائية المصرية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومن الجانب الأردني السيد خليل الحاج توفيق رئيس النقابة العامة للغذاء بالأردن، و أمجد رشايدة مدير المؤسسة العامة للغذاء، وزهير حرب مدير عام نقابة تجار الغذاء.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن هيئة سلامة الغذاء لا تدخر جهداً في مساعدة الشركات الغذائية المصرية والدفع باتجاه زيادة الصادرات المصرية وهناك تعاون بناء وجاد مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والقطاع الخاص المصري من أجل خلق بيئة ملائمة للصادرات المصرية.

كما كشف رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن التشغيل الكامل للمعمل النموذجي الذي أقامته هيئة سلامة الغذاء في ميناء نويبع الشهر المقبل، مؤكداً أن تشغيل المعمل يساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع لوقت قياسي وهذا يساعد في الإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة مع السوق الأردني.

وذكر رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية ويتم الآن إجراء العمليات التشغيلية التجريبية، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.