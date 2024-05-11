شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير المناهج لتعليم الطلاب البرمجة وعلوم البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تطوير المنظومة التعليمية للطلاب خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن تطوير المناهج.

س- ما التغيير في مناهج الطلاب؟

ج- سيتم مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائي ليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلي في 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلي في المدارس على مستوى الجمهورية في المراحل اللاحقة.

وسيبدأ تطوير المناهج بداية من المرحلة الابتدائية عبر دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التى ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية، وسيتم استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية والتي تتضمن دمج التكنولوجيا فى مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.

س- كيف سيتم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية؟

ج- سيتم العمل على دمج التكنولوجيا في التعليم من خلال المناهج التعليمية بأن تكون مناهج طبقًا للصف الدراسي، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسي الحاسب الآلي واختيار أفضل العناصر للتدريب.

كما سيتم تنفيذ مبادرتي أشبال وبراعم مصر الرقمية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، وصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

س- كيف سيتم اختيار الطلاب للتقديم لمبادرتي أشبال وبراعم مصر الرقمية؟

ج- سيتم إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتي أشبال وبراعم مصر الرقمية بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب من خلال إجراء اختبار مسحي للطلاب على مستوى الجمهورية مما يعطى زخم للتقديم للمبادرتين.

س- هل هناك مبادرات للتعليم الفني؟

ج- تم إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي، ويبلغ عددها حتى الآن إنشاء 12 مدرسة في عدد من المحافظات ومن المقرر إنشاء 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل في إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة.