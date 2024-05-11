شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال المصري يسيطر على السوق الأردني والكيلو يتجاوز 80 جنيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت الموالح المصرية في الانتشار في عدد كبير من الأسواق الدولية، إذ تعد القاهرة واحدة من أكبر الدول المصدرة البرتقال للعالم، وخلال جولة لـ"الخليج 365" في أحد الأسواق الأردنية رصد انتشار كبير للبرتقال المصري، وذلك بسعر يصل إلى 1.250 دينار أردني للكيلو - أي ما يعادل - أكثر من 80 جنيها مصري من خلال عدد من الشركات المصرية الرائدة في تصدير البرتقال لأسواق العالم ومنها السوق الأردني.



البرتقال المصري

وخلال جولة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية للبعثة المصرية للشركات الغذائية للسوق الأردني، أطلعت الشركات المصرية على احتياجات السوق الأردني من الصناعات الغذائية وبعض المنتجات الزراعية والأغذية المجمدة وغيرها من الاحتياجات، وذلك ضمن خطة ورؤية المجلس التصديري لزيادة الصادرات الغذائية.



بيع البرتقال المصري في الأسواق الأردنية

ونجح المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي، في تنظيم عدد كبير من البعثات على مدار الأعوام الأخيرة الماضية التي استفادت منها الشركات ومنها البعثات التي تم تنظيمها إلى المملكة العربية السعودية والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وغيرها من الدول.



البرتقال المصري ينتشر في السوق الأردني

وتستهدف مصر زيادة صادرات البرتقال بنحو 25% إلى مليونى طن مقابل 1.6 مليون طن، وذلك من خلال النجاح في فتح أسواق جديدة للبرتقال المصرى، ونجاح نظام التتبع في تسجيل ومراقبة الإنتاج الزراعى.



البرتقال المصري يباع بسعر 1.25 دينار أردني للكيلو

وتعد هولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وبنغلاديش وسوريا والصين والمملكة المتحدة أكبر 10 لتصدير البرتقال الطازج في مصر بحسب بيانات وزارة الزراعة.



كيلو البرتقال المصري في الأردن يوازي 80 جنيهًا

يشارإلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في عام 2023 بلغ نحو 9 مليارات دولار، وفق تصريحات السيد القصير وزير الزراعة، بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.