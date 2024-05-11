شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة حول رسائل وزير قطاع الأعمال العام من مصانع مصر للألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام عدة رسائل، خلال زيارته لمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، بحضور المحافظ اللواء أشرف الداودي وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشركة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود عجور رئيس شركة مصر للألومنيوم، الذى استعرض للوزير تفاصيل عمليات الإنتاج، وخطط التحديث ومستهدفات الشركة الفترة المقبلة، لكي تكون أكبر كيان صناعي فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تفقد المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة والورش والوحدات الإنتاجية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والماكينات، تعرف على التفاصيل في 12 معلومة.







وما ترتب على ذلك من الوصول بحجم الإنتاج إلى الطاقة التصميمية القصوى وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وتمت مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والتوافق مع اشتراطات المنظمات الدولية المنظمة للصناعة وفتح أسواق جديدة. وشهدت الجولة تفقد الحضانة الخاصة بالأطفال القادرون باختلاف، ومشروعات تطوير البنية التحتية.





1 - تم استعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية والتي أظهرت زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو 310 آلاف طن سنوياً.

2 - التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

3 - الحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم.

4 – بلغ حجم المبيعات السنوية نحو 30 مليار جنيه منها قرابة 15 مليار جنيه مبيعات تصدير للأسواق الخارجية.

5 – نمت أرباح الشركة إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وكذلك الاستثمارات المنفذة لتطوير الخلايا والوحدات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

6 – تمت متابعة تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية.

7 - مشروع إنشاء مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويا في إطار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليا والتصدير.

8 - مشروع إنشاء مصنع الرقائق "الفويل" بطاقة 50 ألف طن سنويا.







9 - مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لإمداد الشركة بالكهرباء بقدرة 1 جيجاوات/ساعة في إطار التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

10- مشروع إنشاء خط إنتاج أقراص العبوات الدوائية لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي.

11- مشروع ماكينة السلك التى ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة.







12 – تأسس مجمع الألومنيوم بنجع حمادي عام 1969 ويضم أكثر من 550 خلية إنتاجية، وعددا من القطاعات منها قطاع المسابك وقطاع الدرفلة ومصنع إنتاج القطاعات ومحمص الفحم ووحدة إنتاج بلوكات الأنود الكربونية، ويتبع الشركة 4 موانئ في القاهرة (المعصرة- شرق النيل) والإسكندرية ونجع حمادي وسفاجا.

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