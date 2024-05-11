شكرا لقرائتكم خبر عن دون أي تعديل بالمحرك.. تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع وزارة البترول فى نشر محطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة محافظات ومدن والجمهورية، وذلك فى إطار خطة التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى سواء للسيارات أو توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وفيما يلي خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز كانت كالتالي ..

1- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

6- جميع السيارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز .

7- أسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب وتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.