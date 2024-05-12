شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس كهرباء "القناة" لدوره فى تطوير الشبكة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء من خلال منحه شهادة تقدير ودرع المحافظة، وذلك لما حققه خلال الفترة الماضية من إنجازات وتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة جنوب سيناء.

حيث نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى إنشاء شبكة كهرباء جديدة في وقت زمني قصير خلال الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop 27، وكذلك إنشاء أحدث مركز تحكم آلى بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مركز خدمة عملاء ومستثمرين وذوي الهمم بشرم الشيخ.

كما تمكنت الشركة من انشاء شبكة كهرباء جديده بمدن نوبيع ودهب وطابا والتجلي الأعظم في سانت كاترين والريف المصري وتوفير الكهرباء للتجمعات التنموية في كافة ربوع المحافظة وكذلك كافة محطات المياه.



محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس كهرباء القناة (1)



محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس كهرباء القناة (2)



محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس كهرباء القناة (3)