شكرا لقرائتكم خبر «المالية» تبدأ اليوم استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة المالية استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين للعام 2024م، عبر موقعها الرسمي، ‏اعتبارا من اليوم الأحد (12 مايو 2024)، ويستمر حتى يوم 18 مايو 2024.

وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ‏النسخة الرابعة من برنامج تأهيل المتميزين للعام 2024م، الذي يسعى ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة؛ عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للارتقاء بأدائهم الوظيفي.‏

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة؛ من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على ‏تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية لمدة 12 ‏شهرا تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح؛ إضافة إلى منحهم فرصا مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏

واشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متخصصاً في المسار القانوني، أو المسار المالي، أو مسار الاستراتيجية، أو مسار الموارد البشرية، وأن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، مع التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة، كما ‏اشترطت في المتقدم للبرنامج ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وألا يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4‏ وأن يكون حاصلا على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في ‏اختبار التوفل، إضافةً إلى معادلته للشهادات الخارجية، واجتيازه لاختبارات القياس والمقابلات الشخصية، ‏وكذلك الفحص الطبي.‏

ويأتي الإعلان عن النسخة الرابعة امتدادا للنجاح الذي تحقق بالنسخ السابقة من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل ‏منتجة، تحقيقا لإحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.‏

شروط التقديم: