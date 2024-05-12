شكرا لقرائتكم خبر موان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أن الدورة هدفت إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة في قطاع إدارة النفايات، خلال توفير المعرفة الشاملة حول مبادئ إدارة النفايات الصلبة، وتعزيز المهارات في التخطيط والتشغيل والرصد لأنظمة قطاع إدارة النفايات، وضمان الفهم الكامل للوائح البيئية والامتثال لها، إضافة إلى تشجيع الممارسات المستدامة المبتكرة في القطاع.
وتعد الدورة باكورة برنامج «إدارة النفايات الصلبة» الذي يتم تنفيذه مع كثير من الجهات، في مقدمتها أمانة منطقة الرياض، التي تعمل على تعزيز القيمة الحضرية والبيئية في المنطقة.
يذكر، أن البرنامج يتضمن تدريبات مكثفة في المجال البيئي، وينفذه (موان) لتعزيز المعرفة لدى الجهات الحكومية الإشرافية، فيما يتعلق بالممارسات الصحيحة لإدارة النفايات الصلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر موان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.