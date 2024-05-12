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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - موان ختم دورته الأولى ضمن برنامج «إدارة النفايات الصلبة» بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والذي استمر 5 أيام.

وأوضح المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أن الدورة هدفت إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة في قطاع إدارة النفايات، خلال توفير المعرفة الشاملة حول مبادئ إدارة النفايات الصلبة، وتعزيز المهارات في التخطيط والتشغيل والرصد لأنظمة قطاع إدارة النفايات، وضمان الفهم الكامل للوائح البيئية والامتثال لها، إضافة إلى تشجيع الممارسات المستدامة المبتكرة في القطاع.

وتعد الدورة باكورة برنامج «إدارة النفايات الصلبة» الذي يتم تنفيذه مع كثير من الجهات، في مقدمتها أمانة منطقة الرياض، التي تعمل على تعزيز القيمة الحضرية والبيئية في المنطقة.

يذكر، أن البرنامج يتضمن تدريبات مكثفة في المجال البيئي، وينفذه (موان) لتعزيز المعرفة لدى الجهات الحكومية الإشرافية، فيما يتعلق بالممارسات الصحيحة لإدارة النفايات الصلبة.