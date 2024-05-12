«المركزي السعودي» يطلق خدمة استعراض حساباتي البنكية للأفراد

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وتتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكان التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية، وذلك بإتاحتها عبر القنوات الالكترونية لتلك البنوك.
وستسهم هذه الخدمة في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية، وذلك انطلاقا من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
كما تأتي هذه الخدمة استمرارا لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تطوير وإيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة، لتعزيز تنفيذ التعاملات المالية الالكترونية بصورة آمنة، مثل خدمة التحقق من الحساب عند إضافة وتفعيل المستفيدين.
ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تطوير التعاملات المالية الالكترونية، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.
خدمة استعراض حساباتي البنكية
متاحة:
- للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية.
- للأفراد التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية.
- تعزيز الموثوقية.
- الحد من مخاطر العمليات المشبوهة.
- منع الاستخدام غير المصرح به للحسابات.
- منع انتحال الهوية الشخصية.
- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.
- تنفيذ التعاملات المالية الالكترونية بصورة آمنة.
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