الفضلي يبحث مع 4 دول أفريقية الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال زيارته لأربع دول أفريقية، زيادة فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم وتطوير العلاقات المشتركة، وتعزيز سبل التعاون بين المملكة ودول القارة الأفريقية.

وشملت جولة الفضلي الأفريقية كلا من السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، حيث تأتي في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية الأخيرة؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقا للمصالح المشتركة.

جمهورية غانا

ناقش الفضلي خلال لقائه والوفد المرافق له وزير الغذاء والزراعة في جمهورية غانا، في ختام جولته على عدد من الدول الأفريقية، دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، في مختلف المجالات، وزيادة فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المملكة وغانا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، حيث اتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين؛ تحقيقا للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.

جمهورية نيجيريا

استعرض الفضلي خلال زيارته لجمهورية نيجيريا الاتحادية الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسبل دعمها وتعزيزها؛ لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين.

وبحث في اجتماعه مع وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، أبوبكر كياري، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقا للمقومات الطبيعية العديدة التي يتمتع بها البلدان؛ من المساحة الشاسعة والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.

جمهورية كوت ديفوار

بحث وزير البيئة والمياه والزراعة في جمهورية كوت ديفوار أوجه التعاون القائم وفرص الاستثمار المستقبلية بين البلدين.

واستعرض خلال لقائه وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين خارج كوت ديفوار، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث مع وزير الدولة للزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار، أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وعقد الوزير الفضلي والوفد المرافق له اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص في كوت ديفوار؛ للتعرف على أبرز الشركات وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على البلدين، وضم الوفد الإيفواري كلا من مدير الدبلوماسية الاقتصادية، وممثلين لمركز الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية في كوت ديفوار.

جمهورية السنغال

في لقائه مع رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو بالعاصمة دكار، ناقش الوزير الفضلي والوفد المرافق له التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية والحيوانية، والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، واتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.

وتشهد العلاقات السعودية الأفريقية نموا متسارعا، ورغبة كبيرة من الجانبين لتعزيزها وتطويرها؛ من خلال الاهتمام على مستوى القيادة، بتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات كافة.

يذكر أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي أعمال القمة السعودية الأفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بينها وتلك الدول؛ وفقا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.